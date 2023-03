LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten

Altenburg (ots) - Altenburg: Ein 27-Jähriger geriet als Fahrer eines Pkw Peugeot am 09.03.2023 gegen 13:45 Uhr in der Wenzelstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 27-Jährige musste zudem sein Auto stehen lassen und sich nun auf ein entsprechendes Verfahren einstellen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

