LPI-G: Pkw-Fahrerin unter Alkoholeinfluss festgestellt

Altenburg (ots) - Schmölln: In der Nacht vom 08.03. zum 09.03.2023 wurde durch unbekannte Täter "Am Kemnitzgrund" ein Erdungskabel entwendet. Die unbekannten Täter trennten das Kabel von einem Baustromkasten ab und entwendeten dieses. Es entstand Sachschaden. Ermittlungen wurden eingeleitet, Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 bei der Altenburger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

