POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzten

Moers (ots) - Zwei unbekannte Jugendliche haben einen Stein auf das Auto eines 83-jährigen Mannes aus Moers geworfen. Der Mann war am Donnerstag um 16.15 Uhr mit seinem grauen Ford B-Max auf der Essenberg Straße in Richtung Römerstraße unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Essenberger Straße / Römerstraße haben zwei Jugendliche am rechten Fahrbahnrand gestanden und ...

mehr