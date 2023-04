Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers

Duisburg- Hamborn - Zivile Polizisten beschlagnahmen Autos und Führerscheine nach verbotenem Straßenrennen

Moers / Duisburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (14. April, gegen 1:10 Uhr) haben zivile Polizisten zwei hochmotorisierte Mercedes und die beiden Führerscheine der Autofahrer nach einem verbotenen Straßenrennen beschlagnahmt.

Den Beamten fielen die beiden Pkw auf der Duisburger Straße in Höhe eines Schnellrestaurants auf. Mit durchdrehenden Reifen starteten sie an der Auffahrt zur A 59 - Ecke Walter-Rathenau-Straße und beschleunigten dann auf der Autobahn rasant ihre Fahrzeuge. Sie überschritten dabei deutlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Von dort aus führte sie ihr Rennen über die A 42 bis nach Moers. Auf einem Tankstellengelände an der Rheinberger Straße trafen die Polizisten auf die beiden jungen Männer, die am Steuer gesessen hatten. Ein qualmender Motorraum und stark erhitzte Reifen zeugten von dem, was sich wenige Minuten zuvor abgespielt hatte.

Beide haben die Fahrzeuge für kurze Zeit ausfahren wollen, berichtete einer der Männer (27) den Polizisten. Die Beamten beschlagnahmten sowohl seinen Mercedes als auch den seines Kontrahenten (30) - ebenso die beiden Führerscheine. Neben der Strafanzeige wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen - hier drohen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe - schrieben die Einsatzkräfte zwei Berichte ans Straßenverkehrsamt.

Immer wieder stellt die Polizei fest, dass Autofahrer innerstädtische Straßen oder die Autobahn für Rennstrecken halten. Doch eins ist klar: Durch eine maximale Geschwindigkeit erhöht sich maximal das Risiko sich bei Unfällen schwer zu verletzen und Unbeteiligte mit hineinzuziehen. Jeder kann seinen Geschwindigkeitsrausch ausleben - aber nicht auf öffentlichen Straßen sondern auf dem Nürburg-, dem Hockenheim- oder dem Lausitzring.

