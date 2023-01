LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bad Salzungen (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Grotewohl-Straße. Die Langfinger entwendeten eine dort abgestellte Küchenzeile, Kleidung sowie Elektrogeräte. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der ...

