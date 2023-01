LPI-SHL: Kontrolle verloren

Oberhof (ots) - Unbekannte Täter schütten in der Zeit von Montag zu Dienstag eine unbekannten Flüssigkeit in eine Briefkastenanlage in der Waldstraße in Oberhof. Ein Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft informierten die Polizei über den Vorfall. Daraufhin leitete der Sachbearbeiter eine Anzeige gegen Unbekannt ein. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

