LPI-SHL: "Flüssige Post" führt zu Anzeige

Suhl (ots) - In der Nacht zu Dienstag schlugen zwei bekannte Täter die Seitenscheibe eines Autos, welches in der Linsenhofer Straße in Suhl geparkt war, ein (siehe Pressemeldung vom 17.01.2023). Im Laufe des Dienstages wurden zwei weitere Sachbeschädigungen in diesem Bereich, zum einen ebenfalls in der Linsenhofer Straße und zum anderen in der benachbarten ...

mehr