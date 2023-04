POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbruch in Bankfiliale

Voerde (ots) - Am Donnerstag um 17:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Hindenburgstraße ( Bundesstraße 8 ) in Voerde. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg befuhr die B 8 aus Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Wesel. Hinter ihm befanden sich zwei weitere Pkw. Die Fahrzeuge passierten zunächst die Einmündung Bahnhofstraße in Voerde. In Höhe der nachfolgenden Bushaltestelle ...

mehr