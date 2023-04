Voerde (ots) - Unbekannte Täter haben zwei Altkleidercontainer an der Bahnhofstraße in Brand gesteckt. Ein Zeuge entdeckte den Schaden am Mittwoch um 6.45 Uhr. Die Container stehen auf einer Wiese in der Nähe der Bushaltestelle "Katholische Kirche". Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

