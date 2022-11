Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Senior verursacht Unfall

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 18:40 Uhr, kam es am Bergenring zu einem Unfall. Ein 81-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Dacia Duster auf der Straße "Vor dem Schültinger Tor" in Richtung Bergenring unterwegs. Er beabsichtigte die Straße zu überqueren. Dabei übersah er eine von rechts kommende Sattelzugmaschine einer 46-jährigen Frau aus Brandenburg. Der Dacia wurde durch den Aufprall auf das angrenzende Feld geschleudert. Dabei wurde der Senior leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 10.000,- EUR. Den Führerschein hatte der Unfallverursacher vor einiger Zeit auf Anordnung des Straßenverkehrsamtes dort abgegeben. (lü)

