Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Voerde (ots)

Am Donnerstag um 17:05 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Hindenburgstraße ( Bundesstraße 8 ) in Voerde. Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Duisburg befuhr die B 8 aus Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Wesel. Hinter ihm befanden sich zwei weitere Pkw. Die Fahrzeuge passierten zunächst die Einmündung Bahnhofstraße in Voerde. In Höhe der nachfolgenden Bushaltestelle beabsichtigte der 39-Jährige nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen und verlangsamte seine Geschwindigkeit. Der dahinter fahrende Pkw verzögerte ebenfalls und der danach folgende 47-jährige Pkw-Fahrer aus Voerde setzte zum Überholvorgang an, wobei es zur Kollision mit dem Abbiegenden kam. Bedingt durch die Kollision überschlug sich der 47-Jährige mit seinem Pkw und kam auf dem angrenzenden Radweg, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Hindenburgstraße war zwischen der Bahnhofstraße und dem Hammweg bis ca. 18:15 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell