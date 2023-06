Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Sachbeschädigung im Schwimmbad - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 24./25.06.2023, Zutritt in das Freibad in Murg. Es wurden zwei Tischtennisplatten eine mehrstufige Betontreppe hinuntergezogen und ins Schwimmbecken geworfen. Weiter wurden Sitzbänke, Mülleimer und zahlreicher Schirmständer aus Granit im Becken versenkt. Zudem warfen die Unbekannten einen schweren Gegenstand auf die aus Beton gefertigte Liegetreppe, welche ebenfalls beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Wochenende am Schwimmbad gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

