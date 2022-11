Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Polizei sucht geschädigten Fahrzeughalter

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg sucht einen Geschädigten nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 17.11.2022, zwischen 18 und 19 Uhr an der Celler Straße in Nienburg ereignet hat.

Eine 84-Jährige Unfallverursacherin erschien am 18.11.2022 bei der Polizei in Nienburg und gab an, am Vorabend während des Befahrens der Celler Straße in Richtung stadtauswärts im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten PKW am Außenspiegel touchiert zu haben. Als sie kurze Zeit später an den Unfallort zurückkehrte, befand sich das geparkte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Der genaue Unfallort lag an der Celler Straße in Höhe der Einmündung Blücherstraße. Der PKW der Nienburgerin wurde leicht am rechten Außenspiegel beschädigt.

Der oder die Geschädigte hat sich noch nicht gemeldet und wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 in Verbindung zu setzen.

