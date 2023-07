POL-HAM: Einbruch in Friseursalon

Hamm-Rhynern (ots) - Eine aufmerksame 88-Jährige konnte am Montag, 17. Juli, einen Trickdiebstahl auf der Reinhard-zu-Rhynern-Straße verhindern. Ein unbekannter Mann sprach die Seniorin gegen 12.20 Uhr auf dem Gehweg an und fragte sie nach einer Örtlichkeit in Rhynern. Währenddessen hielt er einen Stadtplan über die Handtasche der Frau und griff mit der anderen Hand hinein. Das bemerkte die 88-Jährige rechtzeitig ...

