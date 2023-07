Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb flüchtet und kehrt anschließend zurück - Festnahme im Geschäft

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Mann ist am Dienstag, 18. Juli, nach einem Diebstahl in einem Geschäft an der Moritz-Bacharach-Straße zunächst geflohen und anschließend zurückgekehrt. Polizisten nahmen ihn daraufhin fest.

Gegen 14.50 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass der 36 Jahre alte Mann das Lebensmittelgeschäft verlassen wollte, ohne seine Ware zu bezahlen. Die 22-Jährige stellte sich dem Dieb in den Weg, um seine Flucht zu verhindern. Doch der Mann stieß die Mitarbeiterin zur Seite, sodass sie zu Boden stürzte, und lief davon.

Ein weiterer Mitarbeiter im Alter von 31 Jahren nahm die Verfolgung auf und konnte dem Dieb eine Tasche entreißen, in der sich das Diebesgut befand. Der 36-Jährige setzte seine Flucht fort - allerdings nur kurz. Denn wenig später kehrte er zurück, weil er offenbar Dokumente, die sich in der entrissenen Tasche befanden, zurückhaben wollte. Die Mitarbeiter konnten den 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz fest, für ihn ging es ins Polizeigewahrsam. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell