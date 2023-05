Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auto landet auf dem Dach

Fahrerin leicht verletzt (24.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Autofahrerin bei einem Abbiegeunfall am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr auf der Bertholdstraße. Eine 27-jährige Fahrerin eines Peugeot 307 bog von der Gerwigstraße verbotswidrig nach links auf die Bertholdstraße ab. Dort stieß sie mit einem Ford Focus zusammen, dessen ebenfalls 27-jähriger Fahrer in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Durch den Zusammenprall kippte der Peugeot um und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von zusammen etwa 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell