Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkersthausen/ Lkr. Konstanz) Einbruch in eine Firma (23.05.2022)

Volkertshausen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, in ein Lager einer Baufirma in der "Ten Brink-Straße" eingedrungen. Die Täter stahlen große Menge Gerüstmaterial des Herstellers "Hünnebeck" im Gesamtwert von rund 50.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Steißlingen, Telefon 07738 97014, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell