Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Zusammenstoß fordert zwei Leichtverletzte (23.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Auf der Kreuzung der Straßen "Wasenstraße / Enzstraße" ist es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Eine 37-jährige VW UP!-Fahrerin wollte die Wasenstraße in Richtung Schluchseestraße überqueren und stieß mit einem 25-Jährigen zusammen, der mit einem Audi A 1 auf der Wasenstraße stadteinwärts unterwegs war. Beide Beteiligten erlitten dabei leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die Verbringung der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

