Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Heftiger Unfall auf der Autobahn 81 (23.05.2023)

Tuningen (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Auto-Totalschaden sind die Bilanz eines Zusammenstoßes am Dienstag gegen 8.30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen und Tuningen. Ein 48-jähriger Sattelzugfahrer wollte einen vor ihm fahrenden Laster überholen und wechselte dazu auf die Überholspur. Ein sich im gleichen Moment von hinten nähernder 46-Jähriger mit einem Volvo XC 60 konnte nicht rechtzeitig abbremsen und prallte gegen den ausscherenden Sattelauflieger. Dabei erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. An seinem Volvo entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro, am Auflieger ein Schaden in Höhe von etwa 5.000

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell