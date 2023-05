Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fußgängerin von Auto erfasst und verletzt (23.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einer dabei schwerverletzten Fußgängerin gekommen ist es am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Straße "Kaiserring". Eine 70-jährige Fußgängerin überquerte vorschriftsgemäß auf einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn, wo sie eine 59-Jährige mit einem Volvo S60 erfasste. Die Passantin erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Unfallklinik.

