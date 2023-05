Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nach Überfall auf Spielhalle: Polizei gelingt Festnahme eines Tatverdächtigen (22.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag, 20. April, hatte ein bewaffneter Mann kurz vor 18 Uhr eine Spielhalle in der Bogenstraße überfallen und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet (wir berichteten). Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Rottweil führten auf die Spur eines 22-Jährigen der dringend verdächtigt wird, den Überfall begangen zu haben. Am Montagabend nahmen Beamte den Mann fest. Mit Unterstützung von Spezialkräften hatten sie zuvor seine Wohnung in Villingen-Schwenningen durchsucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete der zuständige Haftrichter die Untersuchungshaft für den mutmaßlichen Täter an, der in eine Justizvollzugsanstalt kam. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern an.

