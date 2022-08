POL-PDLU: Körperverletzung

Speyer (ots) - Ein bislang unbekannter Täter kaufte am 23.08.2022 gegen 18:00 Uhr an einer Tankstelle in der Wormser Landstraße eine Flasche Alkohol und lief danach mit seinem Fahrrad durch eine dortige Baustelle. Kurze Zeit später kehrte er ohne Rad zurück und betrat einen nicht abgeschlossenen Firmenwagen der Bauarbeiter. Diese waren in der Nähe mit Bauarbeiten beschäftigt. Der unbekannte Täter entwendete einen ...

