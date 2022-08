Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Akkuschrauber

Speyer (ots)

Ein bislang unbekannter Täter kaufte am 23.08.2022 gegen 18:00 Uhr an einer Tankstelle in der Wormser Landstraße eine Flasche Alkohol und lief danach mit seinem Fahrrad durch eine dortige Baustelle. Kurze Zeit später kehrte er ohne Rad zurück und betrat einen nicht abgeschlossenen Firmenwagen der Bauarbeiter. Diese waren in der Nähe mit Bauarbeiten beschäftigt. Der unbekannte Täter entwendete einen Akkuschrauber im Wert von circa 250 Euro und verließ den Tankstellenbereich in Richtung Wormser Landstraße stadtauswärts. Personenbeschreibung UT: 50-60 Jahre alt, männlich, circa 175-180cm groß, grauweißer Vollbart, dunkelgrüne Kappe ohne Aufschrift, hellgrünes T-Shirt von BASF, schwarze kurze Hose der Marke Adidas mit weißen Streifen, schwarze Sportschuhe mit roten Schnürsenkeln, hatte ein rot-weißes Fahrrad dabei, am Lenker befanden sich eine grüne und eine blaue Plastiktüte. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen(Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell