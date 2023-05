Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Einbruch in Wohnung (24.05.2023)

Singen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 6 Uhr, einen Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses verübt. Die Täter verschafften sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zur Wohnung im zweiten Obergeschoß und durchsuchten die Räumlichkeiten, während der Wohnungsinhaber abwesend war. Dabei fiel ihnen ein vierstelliger Geldbetrag und Schmuck in die Hände. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Singen, Telefon 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell