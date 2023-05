POL-KN: (Konstanz Nächtliche Unfallflucht durch Radfahrer (23.05.2023)

Polizeipräsidium Konstanz

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am späten Dienstagabend kurz nach 23 Uhr auf der Wollmatinger Straße ereignet hat. Ein circa 180 cm großer Mann mit einem blau-weißen Mountainbike der Marke "Cube" fuhr auf einem Gehweg in Richtung Zähringerplatz und prallte dabei gegen die rechte Seite eines geparkten VW Touran. Der Radfahrer flüchtete und hinterließ einen Blechschaden am Auto in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 2237, zu melden.

