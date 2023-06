POL-BS: Polizeistation Rüningen - Neue Besetzung

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Helmstedter Straße 12.06.2023, 17.15 Uhr Motorradfahrer kommt alleinbeteiligt zu Fall und wird verletzt. Polizei sucht Zeugen. Am Montagnachmittag befuhr ein 57-Jähriger mit einem weißen Motorrad der Marke BMW, Typ S 1000 R, die Helmstedter Straße in Richtung stadteinwärts. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung geriet er an den ...

mehr