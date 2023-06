Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Unfälle an einem Tag - Polizei überprüft Fahrtauglichkeit

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Helmstedter Straße

12.06.2023, 17.15 Uhr

Motorradfahrer kommt alleinbeteiligt zu Fall und wird verletzt. Polizei sucht Zeugen.

Am Montagnachmittag befuhr ein 57-Jähriger mit einem weißen Motorrad der Marke BMW, Typ S 1000 R, die Helmstedter Straße in Richtung stadteinwärts. Im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung geriet er an den Bordstein der Mittelinsel, so dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Das Kraftrad kam auf der Mittelinsel und der Fahrer auf der Gegenfahrbahn zum Liegen.

Der 57-Jährige war zunächst nicht ansprechbar, wurde durch Ersthelfer umgehend versorgt und anschließend durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem Motorrad um ein Leihfahrzeug handelte und der Mann bereits am Vormittag ein anderes Fahrzeug geliehen hatte. Mit diesem geliehenen Pkw hatte er ebenfalls einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz im Siegfriedviertel verursacht. Hierbei entstand lediglich Sachschaden. Im Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, die Aufschluss über eine mögliche Beeinflussung von Alkohol oder berauschenden Mitteln ergeben soll. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet Zeugen des Unfalls sowie Personen, die die Fahrweise des Mannes beobachten konnten oder gar gefährdet wurden, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/4763935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell