Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Raub auf einen 86-Jährigen in Dudweiler

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden am Freitag, den 31.03.2023, wurde ein 86-Jähriger in Dudweiler Opfer eines schweren Raubes. Gegen die 27-jährige Haushaltshilfe des Mannes wurde Haftbefehl erlassen. Sie sitzt derzeit in Haft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Opfer durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und noch im abgedunkelten Schlafzimmer mit Schlägen traktiert. Durch die Attacke erlitt der Geschädigte starke Hämatome und Platzwunden im Gesicht.

Zeitgleich durchsuchten andere noch unbekannte Personen zielgerichtet das Anwesen nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Hiernach flüchteten die vermutlich aus Osteuropa stammenden Räuber mit einem Renault Megane mit Rosenheimer Kreiskennzeichen.

Gegen die zum Tatzeitpunkt ebenfalls anwesende rumänische Haushaltshilfe besteht der dringende Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder den gesuchten Personen liefern können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell