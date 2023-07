POL-HAM: Neunjähriger bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Tatverdächtiger nach einem Einbruch in einen Autohandel an der Wilhelmstraße am frühen Mittwochmorgen, 19. Juli, von der Polizei festgenommen werden. Gegen 5.10 Uhr konnte der Zeuge beobachten, wie ein Mann aus einem zuvor eingeschlagenen Fenster des ...

