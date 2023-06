Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht auf der L 1100 - Polizei sucht geschädigte Person

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht den Fahrer eines LKW, der am Montag (05.06.2023) kurz nach 08.00 Uhr im Bereich der Landesstraßen 1100 und 1138 auf Höhe Benningen am Neckar in einen Unfall verwickelt wurde. Die derzeitigen Ermittlungen ergaben, dass eine 22 Jahre alte Hyundai-Fahrerin vermutlich aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel den LKW eines noch unbekannten Fahrers touchierte. Der LKW-Lenker setzte seine Fahrt anschließend allerdings, ohne anzuhalten, in Richtung Ludwigsburg fort. Am PKW der 22-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der LKW soll weiß mit rotem Unterbau gewesen sein und eine gelbe Firmenaufschrift getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

