Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots)

Am Donnerstag (25. Mai) hat sich im Industriegebiet Winterhagen ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vom Unfallort entfernt, nachdem er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Skoda gestoßen war. Das geschädigte Fahrzeug, ein schwarzer Skoda Superb, war am Straßenrand der Heinrich-Schicht-Straße abgestellt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein schwarzes Fahrzeug gegen den geparkten Skoda stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Er informierte gegen 14.20 Uhr den Geschädigten und entfernte sich anschließend ebenfalls. Er wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

