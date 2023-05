Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gleich zweimal ohne Fahrerlaubnis erwischt

Gummersbach (ots)

Nachdem ein 38-jähriger Autofahrer bereits am Dienstagnachmittag (23. Mai) ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle geraten war, setzte er sich am Abend erneut hinters Steuer und wurde erneut auffällig.

Gegen 16.25 Uhr war der Mann aus Gummersbach mit einem Ford auf der Moltkestraße unterwegs. Er geriet in eine Routinekontrolle einer Streifenwagenbesatzung und gab bereitwillig zu, dass er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, da ihm diese im Oktober letzten Jahres entzogen worden sei. Neben einer leichten Alkoholeinwirkung zeigte der 38-Jährige auch Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein daraufhin veranlasster Drogentest schlug ebenfalls an und hatte die Entnahme zweier Blutproben zur Folge.

Dies hielt den Gummersbacher jedoch nicht davon ab, sich etwa fünf Stunden später wieder ans Steuer zu setzen. Gegen 21.20 Uhr war er mit dem gleichen Wagen im Gummersbacher Ortsteil Bernberg unterwegs, wo ihn eine weitere Polizeistreife stoppte. Auch in diesem Fall waren zwei Blutproben und ein weiteres Strafverfahren fällig.

