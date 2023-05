POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall auf der L 95

Wiehl (ots) - In der vergangenen Nacht (22./23. Mai) hat es in Wiehl in drei Fällen gebrannt - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 22.50 Uhr war in der Freiherr-vom-Stein-Straße eine unter einem Carport stehende Papiermülltonne in Brand geraten. Die Tonne brannte vollständig nieder, wobei auch an dem Carport sowie an einem darunter abgestellten Auto Schäden entstanden. In diesem Zusammenhang haben sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Brandort ...

mehr