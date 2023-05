POL-GM: Motorrad gestohlen

Wipperfürth (ots) - Bei einem Zusammenstoß auf der Landstraße 302 in Wipperfürth-Dohrgaul ist am Freitagmittag (19. Mai) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 67 Jahre alte Motorradfahrer aus Wuppertal war gegen 13.55 Uhr auf der L 302 in Fahrtrichtung Lindlar unterwegs. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 18 stieß er mit dem Auto eines 83-Jährigen aus Lüdenscheid zusammen, der die L 302 aus Dohrgaul ...

