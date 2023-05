POL-GM: Schockanruf aufgeflogen

Wipperfürth (ots) - Durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster sind Einbrecher am Mittwoch (17. Mai) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Egerpohl" eingestiegen. Im Tatzeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr durchwühlten sie die Zimmer des Hauses; ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Kurz zuvor, zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr sind Kriminelle in der Straße "Neyetal" in ein Wohnhaus eingedrungen. Durch ...

