Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drei Brände in Wiehl

Wiehl (ots)

In der vergangenen Nacht (22./23. Mai) hat es in Wiehl in drei Fällen gebrannt - die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Gegen 22.50 Uhr war in der Freiherr-vom-Stein-Straße eine unter einem Carport stehende Papiermülltonne in Brand geraten. Die Tonne brannte vollständig nieder, wobei auch an dem Carport sowie an einem darunter abgestellten Auto Schäden entstanden. In diesem Zusammenhang haben sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nachbarschaft zum Brandort zwei vermutlich jugendliche Personen aufgehalten, die augenscheinlich vom Brandort flüchteten. Einer der beiden trug dunkle Kleidung und helle Schuhe, der zweite Verdächtige ein dunkles Oberteil und eine helle Hose.

Kurz nach ein Uhr meldete ein Anwohner den Brand zweier Papiermüllcontainer an einer Grundschule in der Warthstraße. Die Mülltonnen standen abseits des Gebäudes, sodass sich der Brand auf die Mülltonnen beschränkte.

Zu einem weiteren Brandort musste die Feuerwehr gegen 01.25 Uhr in die Blumenfeldstraße ausrücken. Etwa einen Kilometer vom vorherigen Brandort entfernt waren abermals Papiermülltonnen in Brand geraten. Die Tonnen standen im Bereich einer hölzernen Gartenhütte, die vollständig zerstört wurde. Ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Haus konnte die Feuerwehr verhindern. Zeugen hatten hier ebenfalls zwei Personen bemerkt, die in Richtung Mozartweg flüchteten. Auch hier trug einer der ebenfalls als jung beschriebenen Verdächtigen ebenfalls eine helle Hose.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

