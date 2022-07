FW-M: Zwei Feuer in einem Haus (Moosach)

München (ots) - Mittwoch, 27. Juli 2022, 6.25 Uhr Meglingerstraße Am Morgen ist es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand in einer Küche gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohnerin der Brandwohnung bemerkte plötzlich Rauch in ihrer Wohnung. Als sie in der Küche nachsah, bemerkte sie, dass ihr Herd brannte. Sie schnappte sich ihre kleine Tochter, flüchtete ins Freie und rief die Feuerwehr. Eine in der Nähe befindliche Polizeistreife war als erstes an der ...

