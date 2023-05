POL-GM: Einbruch in Gebrauchtwarengeschäft

Gummersbach (ots) - Nachdem ein 38-jähriger Autofahrer bereits am Dienstagnachmittag (23. Mai) ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle geraten war, setzte er sich am Abend erneut hinters Steuer und wurde erneut auffällig. Gegen 16.25 Uhr war der Mann aus Gummersbach mit einem Ford auf der Moltkestraße unterwegs. Er geriet in eine Routinekontrolle einer Streifenwagenbesatzung und gab bereitwillig zu, dass er nicht ...

