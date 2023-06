Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 28-Jähriger begeht mehrere Straftaten

Ludwigsburg (ots)

Ein 28 Jahre alter Mann musste die Nacht zum Montag in einer Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg verbringen, nachdem er am Sonntag (04.06.2023) in der Danziger Straße in Ludwigsburg für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte. Eine 31 Jahre alte Passantin hatte den Mann gegen 20.35 Uhr in scheinbar stark alkoholisiertem Zustand und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend auf dem Gehweg neben seinem Fahrrad liegend angetroffen. Nachdem sie den Rettungsdienst und die Polizei verständigte, wurde der 28-Jährige aggressiv und versuchte, auf seinem Fahrrad in Richtung Friedrichstraße zu flüchten. Aufgrund seines Zustands stürzte er jedoch und touchierte den Pkw der 31-Jährigen. Anschließend trat er auf das Fahrzeug ein und schlug die unverschlossene Pkw-Tür gegen die Hand der 28-Jährigen, die hierdurch leicht verletzt wurde. Das aggressive Verhalten hielt auch nach Eintreffen der Polizei weiter an. Der Mann beleidigte die eingesetzten Beamtinnen und Beamten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Letztlich mussten dem Mann für den Transport zur Blutentnahme Handschließen angelegt werden. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

