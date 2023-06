Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Betrunkener pöbelt Passanten an und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Zeugen meldeten am Samstagabend (03.06.2023) einen betrunkenen Mann, der am Bahnhof Herrenberg Passanten anpöbeln würde. Eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg stellte im Bahnhofsbereich einen 40-jährigen Mann fest, der beim Erblicken des Streifenwagens erst in drohender Haltung in Richtung der Beamten gestikulierte und anschließend versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten den sichtlich stark alkoholisierten Mann einholen und kontrollieren. Hierbei fanden die Beamten eine Kleinmenge Betäubungsmittel bei dem Mann auf. Nachdem er weiterhin vorbeilaufende Passanten anpöbelte und nicht auf die Anweisungen der Beamten reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen und ihm wurden Handschließen angelegt. Hierauf legte er sich auf den Boden und schrie lauthals herum. Auf dem Polizeirevier Herrenberg widersetzte er sich sämtlichen polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Beamten und trat in deren Richtung. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Er musste nach ärztlicher Feststellung seiner Haftfähigkeit die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Herrenberg verbringen und nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

