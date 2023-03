POL-PDNR: Vermeintlicher Selbststeller

Altenkirchen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag, 14.03.23, in Altenkirchen, konnten die kontrollierenden Beamten beim 22-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten feststellen. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-9460 ...

