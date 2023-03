POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Weyerbusch (ots) - Am 14.03.23 wurde der 43-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Ford in Weýerbusch kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis des 43-Jährigen bereits wegen Trunkenheit im Verkehr entzogen worden war. Ein entsprechendes Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-9460 ...

