POL-PDNR: Auffinden von Diebesgut bei Fahrzeugkontrolle

Kirchen-Wehbach (ots) - Am Dienstag, den 14.03.2023, befuhr ein Transporter die L 280 in Richtung Niederfischbach und wollte an der Einmündung zur K 94 nach links in Richtung Wehbach abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer des Transporters die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw-Fahrers. Durch den Aufprall wird der Pkw auf die dort befindliche Verkehrsinsel geschleudert. Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste ...

