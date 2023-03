Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Kirchen-Wehbach (ots)

Am Dienstag, den 14.03.2023, befuhr ein Transporter die L 280 in Richtung Niederfischbach und wollte an der Einmündung zur K 94 nach links in Richtung Wehbach abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer des Transporters die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw-Fahrers. Durch den Aufprall wird der Pkw auf die dort befindliche Verkehrsinsel geschleudert. Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr befreit werden. Er zog sich jedoch nur leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell