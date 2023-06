Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag (04.06.2023) zwischen 12:30 Uhr und 22:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Kappstraße in Gültstein ein. Über ein Fenster stiegen die Täter ins Wohnhaus ein und durchsuchten sowohl das Erd- als auch das Obergeschoss. Zudem brachen sie eine verschlossene Türe im Gebäude auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, wenden sich bitte an das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

