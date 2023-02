POL-HRO: Überholmanöver löst folgenschweren Verkehrsunfall in Rostock aus - Beteiligter flüchtet und meldet sich später bei der Polizei

Rostock (ots) - Nachdem am 27.01.2023 gegen 3:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter in einen Discounter in der Henrik-Ibsen-Straße eingebrochen war, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt in den Einkaufsmarkt verschafft und es gezielt auf Zigaretten abgesehen. Vermutlich wurde er durch den ausgelösten Alarm gestört und flüchtete unerkannt. Zeugen, die den Tatverdächtigen im ...

