Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines PKW- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr begaben sich bislang unbekannt gebliebene Täter auf einen Parkplatz in der August-Broemel-Straße. In der Folge entwendeten die Unbekannten einen dort geparkten Hyundai Tucson. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 37.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0105319/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell