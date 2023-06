Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmittag (02.06.2023) und Sonntagabend (04.06.2023) widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hindenburgstraße in Korntal-Münchingen. Die Unbekannten hebelten zunächst die Hauseingangstür auf und durchwühlten anschließend das Gebäudeinnere. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 5.000 Euro belaufen. Der Wert des Diebesgutes, bei welchem es sich um Schmuck, Gold sowie Bargeld handelt, wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

