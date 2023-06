Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Alkoholisierte Opel-Fahrerin nach Kollision mit zwei geparkten Fahrzeugen leicht verletzt

Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (04.06.2023) um 10:36 Uhr befuhr eine 21-jährige Lenkerin eines Opel Zafira die Graf-Hartmann-Straße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Silcherstraße. Vermutlich auf Grund alkoholischer Beeinflussung kam die Fahrerin zu weit nach rechts und kollidierte zunächst mit dem Außenspiegel eines geparkten Pkw Renault Twingo. Danach kollidierte sie mit einem geparkten Pkw Tesla, wurde von diesem abgewiesen und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrzeuglenkerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 70.000 Euro. Der Führerschein der Fahrzeuglenkerin wurde vorläufig einbehalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen unter der Telefonnummer 07042/941-0 oder unter vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

