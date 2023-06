Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Brand in Flüchtlingsunterkunft

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren Gerlingen, Ditzingen und Kornwestheim rückte am Sonntag (04.06.2023) gegen 16.00 Uhr in die Solitudestraße in Gerlingen aus, nachdem dort ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft gemeldet worden war. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine Bewohnerin vermutlich eine Kerze unbeaufsichtigt in ihrem Zimmer brennen lassen. Die Kerze stand auf einem Holzregal, das schließlich aus noch unbekannter Ursache in Brand geriet. Zeugen konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehren löschen. Alle Bewohner der Unterkunft hatten diese bereits verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden im Zimmer wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Das Zimmer ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

